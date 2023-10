Vanderson sofre lesão e será cortado da Seleção

O técnico Fernando Diniz terá que fazer uma terceira alteração na lista de convocados da Seleção Brasileira para a Data-Fifa de outubro. Afinal, Vanderson, jogador do Monaco, sofreu uma lesão durante treinamento do time francês e não se recuperará a tempo para as partidas contra Venezuela e Uruguai. Dessa forma, Diniz deve anunciar, ainda nesta sexta-feira (6), o substituto para a lateral direita.

Anteriormente, o lateral-esquerdo Caio Henrique e o atacante Raphinha, machucados, foram cortados da Seleção. Assim, Guilherme Arana e David Neres foram chamados.

O problema de Vanderson foi em um dos joelhos (o clube monegasco não especificou). Inicialmente, a expectativa é que o tratamento da lesão leve de duas a três semanas. Aliás, vale destacar que, anteriormente, o lateral já lidava de um problema no menisco.

Possíveis nomes para substituir Vanderson

O outro lateral-direito na lista à disposição de Fernando Diniz é Danilo, da Juventus. Para substituir Vanderson, os mais cotados são: Pepê (Porto), Arthur (Bayer Leverkusen) e Emerson Royal (Tottenham).

O primeiro confronto do Brasil nesta Data-Fifa será contra a Venezuela, no dia 12, na Arena Pantanal. Posteriormente, a equipe pentacampeã mundial vai até Montevidéu enfrentar o Uruguai, no dia 17. A Canarinho lidera as Eliminatórias Sul-Americanas com seis pontos (empatada com a Argentina, mas levando vantagem no saldo de gols).

