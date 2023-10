Al-Nassr deixa escapar a vitória sobre o Abha nos acréscimos

O Al-Nassr tem Cristiano Ronaldo, Brozovic e Mané. Porém, foram os brasileiros quem deram as cartas nesta sexta-feira (6), pela nona rodada desta edição do Campeonato Saudita. O azar é que a equipe foi instável, mesmo jogando em seus domínios. Em Riad, Otávio, ex-Internacional, e Talisca, ex-Bahia, brilharam. Mas o Abha, depois de estar perdendo por 2 a 0, buscou, nos acréscimos, 2 a 2.

Com 19 pontos, o Al-Nassr perde, portanto, a chance de encosta no líder Al-Taawon. A equipe do técnico Luís Castro, ex-Botafogo, ocupa a terceira posição da liga nacional. Quem está no topo, de forma isolada, é o surpreendente Al-Tawoon, com 22.

Já o Abha, com sete, ganha um ponto importante na briga, momentânea, contra o rebaixamento. Está no limite da perigosíssima zona.

Em casa, o Al-Nassr foi para cima. Log aos três minutos, Brozovic deu assistência para Otávio, brasileiro naturalizado português que jogou a última Copa do Mundo, resolver.

Os brasileiros estavam impossíveis. Aos 28, foi a vez de Talisca aproveitar a solidariedade de Mané para ampliar o score. E aí um susto. Aos 36, Bguir, de pênalti, descontou, então, para os visitantes.

O maior balde de água fria veio, entretanto, somente aos 47 minutos. Ekambi superou a defesa do Al-Nassr e empatou para o Abha.

