Atlético de Madrid prolonga contrato de José Giménez até 2028

Através de seus canais oficiais, o Atlético de Madrid anunciou a renovação contratual do zagueiro uruguaio José Giménez. Antes válido até julho de 2025, o novo acordo entre as partes tem duração até o ano de 2028.

Formado em um clube de ampla tradição na sua base, o Danubio, Josema Giménez saiu de seu país ainda muito cedo, com 18 anos de idade, sendo contratado pelo clube da capital madrilenha e de onde jamais saiu para outra equipe no Velho Continente.

Apesar disso, o jogador que hoje angaria 81 partidas e oito gols com a camisa da seleção do Uruguai foi se desenvolvendo ao receber chances diretamente na equipe principal, não passando por qualquer período de adaptação, por exemplo, no time B.

De lá pra cá, Giménez não apenas seguiu os ensinamentos de outro defensor charrúa que fez história no clube (Diego Godín), mas também fez valer a imagem de ídolo em meio a igualmente longeva gestão do técnico Diego Simeone.

Em números gerais, são 290 partidas disputadas com a camisa do Atleti com 12 gols e cinco títulos entre Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Liga Europa e Supercopa Europeia. Pensando somente na temporada 2023/2024, dos nove comfrontos disputados pelos colchoneros, ele esteve presente em cinco oportunidades.

