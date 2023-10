São Paulo encaminha renovação de contrato com Alisson

O São Paulo tem negociações avançadas para acertar a renovação de contrato com o meia Alisson. O jogador tem contrato com o Tricolor até o fim de 2024. Contudo, a diretoria já encaminhou um novo vínculo até 2025, podendo se estender até 2026, caso o atleta cumpra metas. Além disso, ele deve ganhar uma valorização salarial.

Antes questionado pela torcida, o jogador ganhou destaque atuando em uma nova função: segundo volante. Após se reinventar em campo, ele ganhou moral com Dorival Júnior e desbancou o uruguaio Neves, que fazia dupla com Maia no começo do ano.

Em 2023, Alisson soma 43 jogos disputados, com um gol marcado e outras cinco assistências distribuídas com a camisa do Tricolor Paulista.

Alisson faz parte do planejamento do São Paulo para 2024

Por fim, o novo vínculo faz parte do planejamento do São Paulo para a próxima temporada. Alisson é nome fundamental para 2024, e a valorização salarial é uma forma de ressaltar a importância do atleta no elenco. Além disso, o Tricolor quer manter a base da equipe campeã da Copa do Brasil, para disputar as próximas competições no ano que vem.

Aliás, o São Paulo deve ter algumas saídas, já que Dorival Júnior quer trabalhar com um elenco mais enxuto no ano que vem. O treinador terá autonomia para fazer as mexidas que quiser no plantel, além de buscar contratações pontuais.

