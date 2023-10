Vasco recebe mais uma quantia da 777. Dívida deve ser quitada ainda nesta sexta

O Vasco recebeu, nesta sexta-feira (6), mais um valor da quantia de pagamentos previstos em contrato com a 777 Partners, responsável pela SAF do clube. A expectativa é que, até o fim do dia, a empresa norte-americana quite o valor integral da dívida que tem com o Cruz-Maltino: R$ 110 milhões.

Segundo o site “ge”, o valor depositado nesta sexta ainda não foi divulgado pela empresa. A tendência é que o restante da dívida seja quitada por meio de diversos depósitos ao longo do dia. Na quinta-feira (5), a 777 iniciou os pagamentos. A primeira fatia foi de R$ 38,5 milhões.

Inicialmente, o valor da dívida era de R$ 120 milhões. No entanto, com um adiantamento de R$ 16 milhões no meio do ano para fazer contratações, o valor caiu. Assim, com correções e juros, a 777 pagou 35% em cima de R$ 110 milhões, ou seja, cerca de R$ 38,5 milhões.

Sendo assim, antes do valor que a 777 pagou no início desta sexta-feira, o Vasco já havia recebido cerca de R$ 54,5 milhões.

Aliás, com a incerteza de receber o valor total da dívida, o Vasco já pode acionar cláusula do contrato para retomar o controle do futebol. Deste modo, ficaria com 81% das ações pelo valor simbólico de R$ 1 mil. No entanto, segundo apuração do Jogada10, a diretoria aguardará até o fim do próximo dia útil para se posicional, ou seja, na segunda-feira (9).

