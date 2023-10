Sem a Libertadores, Palmeiras consegue alcançar o Botafogo? Abel é sincero

Com a derrota nos pênaltis para o Boca Juniors na quinta-feira (6), o Palmeiras deu adeus a Libertadores e, agora, foca toda a sua atenção no Brasileirão. No entanto, o time paulista tem um cenário delicado no campeonato nacional. Afinal, segundo o próprio técnico Abel Ferreira, o Alvinegro tem tudo para ser o campeão da competição.

“Eu não vou alterar aquilo que eu disse. Conhecendo o futebol brasileiro como eu conheço, conhecendo o futebol sul-americano como eu conheço agora, com quase três anos que estou aqui… Não altero uma vírgula naquilo que eu disse. Têm tudo para serem campeões”, disse Abel após a partida contra os argentinos no Allianz Parque.

Aliás, essa não é a primeira vez que o treinador português reforçou a sua opinião sobre o Botafogo estar próximo de conquistar o título do Brasileirão. No total, foram sete, pelo menos, afirmações de Abel neste sentido. A primeira foi no fim de junho, logo após derrota do Verdão para o Glorioso. Segundo ele, na época, a equipe carioca “tinha tudo para ser campeão”.

Nem a saída de Luís Castro do Botafogo fez o comandante do Palmeiras mudar de ideia. Antes da afirmação após o jogo contra o Boca Juniors, a última vez que ele tocou no assunto foi no dia 1 de outubro, logo depois da derrota para o Red Bull Bragantino. Na época, o treinador chegou a mencionar a briga do time paulista na Libertadores.

“Desde que o Luís Castro nos ganhou na nossa casa, fui muito claro para a imprensa. Você lembra o que eu disse? Disse que o Botafogo dificilmente perde esse campeonato. Apesar de sermos os atuais campeões, sermos a equipe a ser batida, já ganhamos dois títulos esse ano e quinta temos um jogo importante, nos últimos quatro anos chegamos às semifinais. Há que valorizar todo o trabalho que o grupo tem feito, o que já conquistamos, os jogadores que jogaram hoje”, falou Abel.

Situação da classificação

Atualmente, a diferença do Botafogo para o Palmeiras é de oito pontos. O Verdão é o quarto colocado, empatado com o Grêmio, terceiro, e com um ponto atrás do RB Bragantino, segundo. Aliás, o jogo de volta entre Botafogo e Palmeiras será no dia 1 de novembro, no Rio de Janeiro.

