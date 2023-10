Guga revela: para Diniz todo dia é 4 de novembro

A final da Libertadores parece distante, mas já está bem viva na mente dos jogadores tricolores. Fernando Diniz, afinal, faz perguntas diárias ao elenco do Fluminense e espera sempre pela mesma resposta: “4 de novembro”. A situação acabou sendo revelada por Guga, lateral-direito que atuou como titular no jogo de volta da semifinal.

“É até engraçado que todos os dias, pode ser pela manhã, à tarde, o horário que for, quando chegamos para trabalhar a primeira coisa que ele pergunta é: “Que dia é hoje?” E a gente tem que responder: 4 de novembro. Porque a gente tem que trabalhar pensando no 4 de novembro porque só assim a gente vai ter êxito. Hoje (quarta-feira) ficou claro isso”, revelou Guga ao “ge”.

Obsessão na Libertadores

Assim, Fernando Diniz faz perguntas para motivar os jogadores tricolores antes da final. Na visão de Guga, os bons resultados do Fluminense na Libertadores são fruto do trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo da temporada.

“É um time que mesmo atrás no placar, não se deixou abater, continuou jogando da mesma forma, com coragem, buscando o gol o tempo todo e foi assim que conseguimos a virada. Com a força do trabalho e do grupo. Essas coisas são primordiais para todo nosso êxito na temporada. Mas realmente ainda não acabou. Temos um grande desafio de realizar um sonho, não só nosso, mas de milhões de tricolores que estão engasgados com esse campeonato”, disse Guga.

Fluminense x Boca Juniors

As duas equipes se enfrentam no Maracanã no dia 4/11. Em caso de empate no tempo regulamentar, haverá prorrogação. O horário da final da Libertadores ainda não foi definido pela Conmebol.

