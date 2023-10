Filipe Luís aguarda novo técnico para decidir futuro no Flamengo

Filipe Luís está com futuro indefinido no Flamengo. O contrato do lateral, afinal, se encerra em dezembro deste ano e ainda não existe indícios de renovação. A chegada do novo treinador, no entanto, pode mudar este cenário. A informação é do “ge”.

O Flamengo planejava sentar com Filipe Luís depois da final da Copa do Brasil. A demissão de Sampaoli, no entanto, atrasou as conversas. A diretoria rubro-negra, portanto, aguarda pela chegada do novo treinador para iniciar as negociações.

Situação de Filipe Luís no Flamengo

Se os dirigentes rubro-negros optarem pela não renovação do vínculo, Filipe Luís está decidido que vai se aposentar. Além do lateral, nomes do elenco como Everton Ribeiro e David Luiz também estão com contrato perto do fim e vivem situação indefinida no clube.

A chegada de Tite pode dar uma sobrevida para Filipe Luís no Flamengo. Afinal, os dois possuem um bom relacionamento. O lateral, inclusive, conquistou uma Copa América e disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira sob comando do treinador.

Caso se aposente, Filipe Luís já sabe os próximos passos que pretende dar na carreira. O lateral sonha em ser treinador de futebol e vem realizando cursos nos últimos anos para se aprofundar na profissão. O camisa 16 só precisa tirar uma licença da CBF para comandar times profissionais.

Independentemente do futuro, Filipe Luís já está marcado na história do Flamengo. O camisa 16, afinal, chegou ao clube no começo de 2019 e conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros, duas Supercopas, uma Copa do Brasil, uma Recopa e dois Cariocas.

