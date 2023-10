Pogba testa positivo para testosterona em contraprova de doping

O segundo exame antidoping realizado por Paul Pogba, da Juventus, confirmou que ele tinha testosterona em seu corpo, o mesmo resultado do primeiro teste. O jogador foi submetido a exames após uma partida em 20 de agosto contra a Udinese, pelo Campeonato Italiano. Assim, o francês pediu uma segunda análise para provar que não fez nada errado, mas a contraprova não confirmou a inocência do meia.

De acordo com informações da agência de notícias ANSA, o novo teste feito no laboratório olímpico de Acqua Acetosa, em Roma, confirmou o resultado positivo do primeiro exame para testosterona. Dessa maneira, Paul Pogba está suspenso temporariamente pelo Tribunal Nacional Antidoping da Itália e agora espera pelo julgamento para saber qual será sua punição. Além disso, o meia corre o risco de ser banido do futebol por até quatro anos.

No dia em que o exame foi realizado, Pogba não pôde jogar contra a Udinese. Ele estava tentando se firmar como titular na equipe da Juventus após se recuperar de uma lesão grave.

Segundo informações do jornal italiano “Gazzetta dello Sport”, Pogba teria usado a substância proibida após receber um medicamento nos Estados Unidos de um médico que não fazia parte do clube.

Além disso, o clube analisa a possibilidade de rescindir o contrato de Pogba, que vai até 2026, mas só deve fazer isso depois da temporada para evitar problemas fiscais. Desde a suspensão, Pogba recebe da Juventus apenas o salário mínimo permitido.

