Presidente do Internacional mira reação: ‘Sem terra arrasada’

O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, lamentou a eliminação nas semifinais da Libertadores para o Fluminense, assim como o técnico Eduardo Coudet. Mas o dirigente também reforçou a necessidade de o elenco reagir o mais rápido possível no Campeonato Brasileiro. Afinal, o Colorado se encontra nesse momento na 14ª posição da tabela de classificação, com 29 pontos, apenas três de distância para a zona de rebaixamento. O mandatário, por sinal, reforçou a importância de voltar a ganhar na competição nacional.

“Uma noite muito dolorida. Todo planejamento estratégico ele é feito para atingir os objetivos. Quando você não atinge, você precisa reorientar e remobilizar para voltar ao curso sem perder de vista aquilo que foi feito de positivo, para que as coisas não virem terra arrasada, sem esquecer tampouco aquilo que faltou. E faltou pouco. Agora, é remobilizar. Temos 13 rodadas pela frente, um clássico já no domingo aqui no Beira-Rio. Portanto, a necessidade é de reagir. O torcedor e nós aqui estamos vivendo esse luto nesse momento, mas não temos tempo para que permaneça”, disse.

O elenco do Internacional se reapresentou na tarde desta quinta-feira (5), no CT do Parque Gigante, e, portanto, iniciou a preparação para o Gre-Nal de número 440. Ao todo, serão três dias de treinos de Coudet de olho no clássico. A bola rola às 16h de domingo, no Beira-Rio, pela 26ª rodada da Série A. Aliás, a expectativa é que a escalação que atuou diante do Fluminense, na Libertadores, se mantenha.

O provável time tem Rochet; Hugo Mallo, Vitão, Mercado e Renê; Charles Aránguiz, Johnny, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia.

