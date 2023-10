Borussia Dortmund x Union Berlim: escalações e onde assistir

O Borussia Dortmund encara o Union Berlim neste sábado (07), às 10h30, no Signal Iduna Park, pela 7° rodada do Campeonato Alemão. O time Aurinegro é o quarto colocado, com 14 pontos e pode inclusive assumir a liderança da competição, em caso de vitória e tropeço de rivais. Por outro lado, o time da capital está na 11° posição e tenta se recuperar na tabela, buscando repetir a grande campanha no ano passado.

Como chega o Borussia Dortmund?

Pelo lado Aurinegro, o desfalque segue sendo o meia Sabitzer. Afinal, o austríaco está com uma lesão na virilha e deve ficar fora da equipe por mais duas semanas. Ele se junta a Meunier e Morey do departamento médico. Contudo, o técnico Edin Terzic terá força máxima para a partida. O meia-atacante Marco Reus deve seguir no time titular, após boas atuações.

Como chega o Union Berlim?

Por outro lado, o Union Berlim terá o desfalque do zagueiro Robin Knoche, que acabou lesionando a perna direita e está fora por tempo indeterminado. Além disso, Laurenz Dehl, Andras Schafer e Rani Khedira também estão no departamento médico. Assim, todas as esperanças ficam por conta de Behrens, que marcou quatro dos nove gols da equipe na Bundesliga.

BORUSSIA DORTMUND X UNION BERLIM

7ª rodada do Campeonato Alemão

Data e horário: sexta-feira, 07/10/2023, às 10h30 (de Brasília)

Local: Signal Iduna Park, Dortmund (ALE)

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck e Ryerson; Pode, Ozcan; Brandt, Marco Reus e Malen; Fullkrug. Técnico: Edin Terzic.

Union Berlim: Ronnow; Leite, Leonardo Bonucci e Doekhi; Kral, Juranovic, Laidouni, Haberer e Gosens; Behrens e Fofana

Técnico: Urs Fischer

Onde assistir: Cazé TV e OneFootball

