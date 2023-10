Kardec revela sondagens e motivação para ficar no Atlético

O atacante do Atlético, Alan Kardec, revelou nos últimos dias ter recebido sondagens para deixar o Galo. No entanto, a gratidão fez o jogador permanecer em Belo Horizonte.

Inicialmente, Kardec disse que a proposta chegou para os empresários, mas ele não cogitou sair do Galo.

“Diretamente, chegar com proposta no papel, não teve em minhas mãos. Mas chegou ao meu conhecimento. Eu tenho meu agente, as pessoas que trabalham para mim”, disse Kardec em entrevista à Rádio Itatiaia.

Kardec teve pouco tempo para mostrar seu trabalho. Ele chegou em junho de 2022, no entanto, se lesionou e ficou entregue ao departamento médico.

“A princípio, era uma hérnia simples. Nós fizemos a cirurgia, tivemos um pouco da parte neural afetada no processo por causa da hérnia. A recuperação foi se arrastando porque a gente pensava que teria uma evolução satisfatória nos primeiros 45, 60 dias, para voltar na pré-temporada, infelizmente isso não aconteceu”.

Ele conta, aliás, que precisou se apegar aos familiares para conseguir superar o momento complicado na carreira.

“Durante esse processo, eu me apeguei mais à minha família e meus amigos próximos, porque foi um momento muito complicado na minha vida, tanto na questão física, de recuperação da lesão, quanto na questão emocional, porque passam muitas histórias na cabeça”, completou o atacante.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.