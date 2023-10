Burnley x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

O Chelsea visita o Burnley neste sábado (07), às 11h, no Turf Moor, pela 8° rodada da Premier League. Os Blues é o 11° colocado na competição, com oito pontos e tenta se manter embalado, após vencer o Fulham na última partida. Por outro lado, o time vinho tinto está na 18° posição com apenas quatro pontos somados e o primeiro time dentro da zona de rebaixamento.

Como chega o Burnley?

O técnico Vicent Kompany tem vários desfalques para o embate. Afinal, Obafemi (músculo posterior da coxa), Nathan Redmond (pancada) e Darko Churlinov (envenenamento do sangue), Johann Berg Gudmundsson (panturrilha), Manuel Benson (pancada) e Hjalmar Ekdal (joelho), estão no departamento médico. Assim, o treinador não deve fazer muitas mudanças em relação ao último jogo, na derrota para o Newcastle, por 2 a 0. Contudo, a atuação não foi das melhores e algumas mudanças podem acontecer.

Como chega o Chelsea?

Por outro lado, o time londrino também tem seus desfalques. Afinal, Chilwell se juntou a Nkunku e Fofana no departamento médico. Além disso, Chalobah e Chukwuemeka são dúvidas para o confronto. Reece James está se recuperando de uma lesão no tendão da coxa, mas terá que cumprir suspensão após ser denunciado pela FA. Por fim, ainda não se sabe se Mudryk jogará. O ucraniano está com dores na coxa direita e ainda não sabe se começará o jogo ou iniciará o embate no banco de reservas.

BURNLEY X CHELSEA

8ª rodada da Premier League

Data e horário: 07/10/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Turf Moor, Burnley (Innglaterra)

BURNLEY:Trafford; Roberts, Al-Dakhil, Beyer e Taylor; Berge, Cullen e Brownhill; Koleosho, Foster e Amdouni. Técnico: Vincent Kompany.

CHELSEA: Sanchez; Cucurella, Disasi, Thiago Silva e Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández e Gallagher; Mudryk, Jackson e Sterling

Técnico: Mauricio Pochettino.

Onde assistir: Star+

