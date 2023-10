Goiás x Bahia: onde assistir, escalações e arbitragem

Goiás e Bahia duelam neste sábado (07), às 16h, no estádio da Serrinha, pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. E a partida marca um duelo de desesperados. Afinal, o Esmeraldino é o 16° colocado, com 27 pontos e a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Tricolor de Aço está na 18° posição, com 25 pontos somados e pode deixar a zona do descenso em caso de vitória.

Onde assistir?

A partida entre Goiás e Bahia terá transmissão do Premiere

Como chega o Goiás?

O Goiás terá o desfalque de três jogadores titulares no confronto direto contra o Bahia. Afinal, o lateral-direito Maguinho, o volante Morelli e o atacante Allano receberam o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Botafogo e terão que cumprir suspensão contra o Tricolor Baiano. Assim, o técnico Armando Evangelista tem algumas opções para as vagas abertas. Na lateral-direita, Bruno Santos e Apodi surgem como alternativas. Além disso, Luís Oyama e Raphael Guzzo são os nomes disponíveis para o lugar de Morelli. Por fim, no ataque, Alesson e Vinícius disputam a posição.

Como chega o Bahia?

Por outro lado, o técnico Rogério Ceni deve ganhar um retorno importante para o duelo. Afinal, o meia Cauly, que estava no departamento médico, treinou com o elenco em um período e terminou o dia com um trabalho físico. Assim, existe a expectativa que ele seja relacionado. Contudo, Leo Cittadini alternou entre fisioterapia e academia, mas deve seguir fora. De resto, a equipe deve ser parecida com a que enfrentou o Flamengo, no Maracanã.

GOIÁS X BAHIA

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 07/10/2023 às 16h

Local: Estádio da Serrinha, Goiânia (GO)

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos (Apodi), Lucas Halter, Bruno Melo e Hugo; Willian Oliveira, Luiz Oyama e Guilherme; Vinicius (Alesson), João Magno e Anderson Oliveira. Técnico: Armando Evangelista

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Vitor Hugo e Cándido; Yago Felipe, Rezende e Thaciano; Ademir, Rafael Ratão e Everaldo. Técnico: Rogério Ceni

Árbitro: Raphael Claus (Fifa-SP)

Assistentes: Alex Ribeiro (Fifa-SP) e Gustavo de Oliveira (SP)

VAR: Daiane Muniz dos Santos (Fifa-SP).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.