Lodi e Vanderson desconvocados da Seleção. Diniz surpreende nos substitutos

A CBF divulgou, na tarde desta sexta-feira (6/10), mais duas mudanças na lista de Fernando Diniz para a Data-Fifa deste mês. O lateral-esquerdo Renan Lodi e o direito Vanderson deixam a Seleção Brasileira por questões médicas. Para os seus respectivos lugares, o treinador chamou Carlos Augusto, da Inter de Milão, e Yan Couto, do Girona.

“O lateral esquerdo Renan Lodi, do Olympique de Marseille, e o lateral direito Vanderson, do Monaco, foram desconvocados da Seleção Brasileira Masculina Principal, após conversas do médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, com os respectivos departamentos médicos dos clubes”, anunciou a CBF.

No total, são quatro alterações da lista inicial de Fernando Diniz. As mudanças anteriores foram o lateral-esquerdo Guilherme Arana e o atacante David Neres nos lugares de Caio Henrique e Raphinha.

Assim, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá. Posteriormente, visita o Uruguai, dia 17 do mesmo mês, em Montevidéu. Ambas as partidas são pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

