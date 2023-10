JK confessa que estava confiante na virada do Fluminense

A virada do Fluminense diante do Internacional não pegou John Kennedy de surpresa. O atacante, afinal, revelou que estava calmo e confiante na classificação. O centroavante, assim, entrou em campo no decorrer do segundo tempo e conseguiu marcar um golaço no Beira-Rio.

“Estava bem tranquilo e bem focado. Eu fui feliz, eu consegui ajudar a equipe a mudar o jogo. O banco está ali para isso também. Além disso, o time também estava confiante que conseguiria virar o jogo , disse JK ao “Seleção SporTV” nesta sexta-feira (6).

Joia do Fluminense

Aliás, John Kennedy vem sendo muito utilizado nesta temporada e tem sido decisivo também na Libertadores. O atacante, afinal, marcou nas oitavas, nas quartas e na semifinal da competição. O centroavante, inclusive, acredita que está cada vez mais maduro dentro de campo.

“Mudei bastante. Venho amadurecendo. Vou amadurecer mais. Essa mudança ajudou muito dentro de campo também. Foi importante. Acho que foi essencial até. É importante tirar esse ponto de interrogação para concretizar que eu não sou dúvida na cabeça de ninguém. Quero evoluir, amadurecer e continuar apresentando um bom futebol”, afirmou JK.

Fluminense e Boca Juniors se enfrentam no dia 04/11, no Maracanã. Mas o horário da decisão, no entanto, ainda não foi definido pela Conmebol. Os jogadores tricolores terão quase um mês de preparação para final da Libertadores.

