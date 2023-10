Guardiola se pronuncia sobre polêmica do VAR na Premier League

O técnico Pep Guardiola comentou nesta sexta-feira (6) sobre a polêmica do VAR que aconteceu no jogo entre Tottenham e Liverpool, onde um gol legítimo de Luis Díaz foi anulado na partida que terminou com vitória do Spurs por 2 a 1, em Londres. Dessa maneira, o treinador do Manchester City e atual campeão da Premier League expressou a esperança de que a ferramenta do árbitro de vídeo melhore no futuro.

Na Inglaterra, o debate se intensificou nos últimos dias sobre se a tecnologia do VAR é benéfica ou prejudicial ao futebol após o polêmico e evidente erro que ocorreu no último sábado.

“Foi um erro e temos que aceitá-lo. Erros humanos acontecem e o VAR está aí para reduzi-los. Mas, esperemos que terminem aqui e melhore. A Premier League e o pessoal do VAR tentarão melhorá-lo. O VAR foi introduzido para tornar o nosso esporte mais justo e esperamos que no futuro seja ainda melhor”, disse Guardiola.

Dessa maneira, o Liverpool pede que o jogo seja anulado e aconteça de novo depois do que aconteceu com o VAR, conforme afirmou o treinador Jürgen Klopp na última quinta-feira (5). No entanto, isso é quase impossível de acontecer devido às regras da UEFA e da Premier League.

Próximo compromisso

Além disso, a partida entre Manchester City e Arsenal, que se enfrentam no próximo domingo (8), no Emirates Stadium, também foi um dos assuntos da entrevista coletiva de Guardiola. Assim, o treinador relembrou que ambas as equipas travaram uma batalha emocionante na última temporada na Premier League que acabou com o título dos citzens.

“O Arsenal foi o nosso maior rival na temporada passada. No passado eles não estavam lá. Eles já chegaram e continuarão lá por muito tempo. São um bom time… Eles têm um padrão claro. Lutaram para serem campeões e agora estão aqui novamente. Quando eu era jovem e estava no Barcelona, ​​o Arsenal sempre esteve lá e agora está de volta. Mas, enfrentar o Arsenal no Emirates é um dos jogos mais difíceis”, explicou o treinador espanhol.

Ao mesmo tempo, o City venceu o Arsenal nos últimos 12 jogos do campeonato, mas a equipe comandada por Guardiola terá de lidar com a situação sem Rodri, uma peça chave no meio-campo. O volante está suspenso pelo terceiro e último jogo após ser expulso no dia 23 de setembro contra o Nottingham.

Guardiola terá desfalque importante

“Hoje conversaremos com a equipe, amanhã analisaremos. Mas, amanhã vamos tomar a decisão final. Rodri é um dos dois ou três melhores meio-campistas do mundo, mas convivemos com ausências durante muitos anos. Jogaremos sem ele no domingo”, completou Pep.

