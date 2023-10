Allan manda recado à torcida do Flamengo: ‘Daqui a pouco estou pronto’

O volante Allan, do Flamengo, passou por um procedimento cirúrgico para retirar uma calcificação óssea no tornozelo direito. Depois de receber alta, em um hospital na Zona Sul do Rio de Janeiro, o jogador mandou um recado para a torcida e disse que ocorreu tudo bem e que logo estará de volta.

“Nação, ocorreu tudo bem e daqui a pouco estou pronto para defender o Manto novamente”, disse o atleta após a cirurgia.

O camisa 21 irá iniciar a fisioterapia no Ninho do Urubu, na próxima semana, e trabalhar com calma para retornar aos gramados. Vale destacar que o volante também apresentou uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo, na derrota por 3 a 0 para o Athletico-PR, dia 13 de setembro. Esse problema consiste em uma tensão crônica na estrutura do calcanhar.

Na ocasião, o jogador iniciou no banco de reservas, mas entrou no lugar de David Luiz na volta do intervalo. Contudo, deixou a partida contra o Furacão aos 16 minutos do segundo tempo ao sentir dores no pé após uma jogada individual. Desde então, ficou de fora da final da Copa do Brasil e dos jogos contra Goiás e Bahia.

Para o tratamento do pé esquerdo do atleta, o Rubro-Negro optou por algo mais conservador, que deve durar cerca de dois meses. Nesse sentido, dificilmente Allan voltará a atuar ainda nesta temporada.

Desde que chegou ao Flamengo, no início de julho deste ano, Allan disputou 13 jogos (cinco como titular). Para contar com o volante, o clube carioca desembolsou mais de R$ 43 milhões.

