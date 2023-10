Al Akhdoud x Al-Hilal: escalações e onde assistir

Neymar volta a campo com a camisa do Al-Hilal neste sábado (7). Após marcar seu primeiro gol pelo clube, o atacante brasileiro está confirmado para o jogo fora de casa contra o Al Akhdoud, às 12h, em partida válida pela 9ª rodada do Campeonato Saudita. O duelo terá transmissão ao vivo pela BandSports, na TV fechada, e pelo canal GOAT, no Youtube.

A partida coloca frente a frente duas equipes que lutam por objetivos distintos no Campeonato Saudita. Enquanto o Al-Hilal segue em busca de mais um título nacional, e briga na partida de cima da tabela, o Al Akhdoud é apenas o 14º colocado da competição e tenta evitar o rebaixamento.

Como chega o Al-Hilal?

O Al-Hilal é o atual vice-líder do Campeonato Saudita e está invicto na competição com seis vitórias e dois empates até o momento. Assim, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus está com 20 pontos, sendo dois a menos que o Al Taawon. No entanto, os atuais líderes estão com uma partida a mais e o Al-Hilal pode reassumir a ponta da tabela em caso de vitória neste sábado.

Além disso, o único desfalque para Jorge Jesus é o meia Abdulelah Al Malki, lesionado.

Como chega o Al Akhdoud?

Por outro lado, o Al Akhdoud não faz um bom desempenho no Campeonato Saudita e precisa reencontrar o caminho das vitórias para se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe é apenas a 14ª colocada, com sete pontos, sendo a mesma quantidade do Al Taee, primeiro dentro da degola. No entanto, a equipe vem de uma vitória na rodada passada e chega animada para tentar arrancar pontos de uma das melhores equipes da liga.

Ao mesmo tempo, o técnico português do Al-Akhdood, Jorge Mendonça, não terá desfalques para a partida deste sábado e poderá entrar em campo com força máxima diante do Al-Hilal.

Al Akhdoud x Al-Hilal

9ª rodada do Campeonato Saudita

Data e horário: Sábado, 7 de outubro de 2023, às 12h (de Brasília)

Local: Estádio Prince Hathloul bin Abdul Aziz, em Najran

Al Akhdoud: Paulo Vítor, Andrei Burca, Saeed Al Rubaie, Solomon Kverkvelia, Hamed Al-Mansor, Hussain Al Zbadeen, Mohammed Al Jahif, Saleh Al Harthi, Eid Al Mohammed, Álex Collado, Léandre Tawamba. Técnico: Jorge Mendonça.

Al-Hilal: Bono; Saud Abdulhamid, Kalidou Koulibaly, Ali Al Bulayhi, Yasser Al-Shahrani, Rúben Neves, Milinkovic-Savic, Malcom, Neymar, Salem Al Dawsari e Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Onde assistir: BandSports e GOAT, no YouTube

