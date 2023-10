M’Gladbach apenas empata em casa pelo Alemão

Um dos times mais tradicionais do futebol alemão, o Borussia M’Gladbach segue decepcionando na atual edição da Bundesliga. Afinal, nesta sexta-feira (6/10), em casa, pela sétima rodada, ficou apenas no empate com o frágil Mainz: 2 a 2. E quase foi pior. O time saiu na frente com Neuhaus, mas levou a virada (gols de Gruda e Barkok). Empatou apenas no fim, com Scally.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Alemão

O M’Gladbach segue sem vencer em casa na competição. Tem seis, em 12º lugar. Mas ainda pode perder mais posições ao fim da rodada. O Mainz chega aos dois pontos, largou a lanterna, mas pode voltar ao último lugar já que o Colonia (um ponto) ainda jogará na rodada.

Gladbach sai na frente, mas leva a virada

O jogo parecia tranquilo para o M’Gladbach alegrar a sua torcida no Borussia Park. Encarando o então lanterna e superior tecnicamente, foi para cima e saiu na frente com um gol de Neuhaus completando bom trabalho ofensivo da equipe, logo aos 22 minutos. Seguiu massacrando e, já tinha sete finalizações contra nenhuma do Mainz quando abriu o placar. Mas, aos 24, Gruda mandou uma bomba de fora da área e fez um belo e inusitado gol empatando o jogo.

Assim, os times foram para o intervalo. No segundo tempo, o M’Gladbach seguiu mandando no jogo. Neuhaus perdeu uma chance de ouro. Já o Mainz foi eficaz. Num contra-ataque, aos 30, Barkok invadiu pela esquerda, entrou na área e fez mais um belo gol, virando para o Mainz.

Time empata, mas segue sem vencer no Alemão

Atônito, o M’Gladbach partiu em busca do ataque. Teve três chances claríssimas em finalizações de Cvancara (dois) e Ngoumou. Em todas o goleiro Zentner fez defesas espetaculares, se tornando o destaque do jogo. Contudo, aos 43, o arqueiro falhou; não segurou o chute de fora da área de Scally, que descaiu antes de entrar, pegando o goleiro um pouco adiantado.

Jogos pela 7ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (6/10)

Borussia M’Gladbach 2×2 Mainz

Sábado (7/10)

RB Leipzig x Bochum – 10h30

Stuttgart x Wolfsburg – 10h30

Borussia Dortmund x Union Berlin – 10h30

Augsburg x Darmstadt – 10h30

Werder Bremen x Hoffenheim – 13h30

Domingo (8/10)

Leverkusen x Colônia – 10h30

Bayern x Freiburg – 12h30

Eintracht x Heidenheim – 14h30

