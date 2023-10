Organizada do Corinthians organiza protesto contra diretoria

A temporada do Corinthians recebe muitas críticas dos seus torcedores. A Gaviões da Fiel, portanto, decidiu organizar um protesto contra as decisões tomadas pela diretoria. A cobrança está marcada para acontecer em frente ao Parque São Jorge, às 15h, neste sábado (7).

“Gaviões da Fiel convoca torcida para se concentrar no Parque São Jorge e cobrar os dirigentes corintianos pelo planejamento na temporada”, publicou a torcida organizada do Timão nas redes sociais.

LEIA MAIS: Corinthians prestes a completar cinco anos sem conquistar títulos

Pressão no Corinthians

A Gaviões da Fiel vem cobrando os atuais dirigentes corintianos desde os primeiros jogos da temporada. Aliás, é importante lembrar que as eleições presidenciais do clube acontecem no dia 25 de novembro. André Luiz de Oliveira concorre ao cargo de presidente na chapa de Duílio Monteiro Alves.

A atual diretoria, no entanto, vem sofrendo fortes críticas por conta dos resultados da temporada. O Corinthians, afinal, caiu na fase de grupos da Libertadores, acabou de ser eliminado pelo Fortaleza na Sul-Americana e está próximo da zona de rebaixamento do Brasileirão.

O Timão entra em campo no próximo domingo (8), diante do Flamengo, às 16h, na Neo Química Arena, pelo Brasileirão. Resta saber como os jogadores alvinegros vão se comportar em campo depois dos protestos no Parque São Jorge.

