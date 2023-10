Espanhol: Bilbao vence Almería e briga na parte de cima da tabela

Na partida de abertura da 9ª rodada do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao venceu o Almería por 3 a 0, nesta sexta-feira (6), e entrou na zona de classificação para as próximas competições europeias. Gorka Guruzeta, Dani García e Oihan Sancet anotaram os gols do triunfo no estádio San Mamés, no País Basco.

Dessa maneira, o Athletic Bilbao chegou aos 17 pontos e subiu para a quarta posição da LaLiga. Ao mesmo tempo, o triunfo acontece após o clube ficar duas rodadas sem vitória. No entanto, a equipe ainda pode perder posições na tabela com o decorrer desta 9ª rodada do Campeonato Espanhol.

Por outro lado, o Almería está em uma situação cada vez mais complicada na tabela. Lanterna da competição com apenas três pontos, o clube ainda não venceu nesta edição e está quatro pontos atrás do Alavés, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Além disso, o Almería pode ver seus concorrentes diretos na luta pela permanência somarem pontos na sequência da rodada.

Jogos da 9ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (6/10):

Athletic Bilbao 3×0 Almería

Sábado (7/10):

Cádiz x Girona – 9h

Real Madrid x Osasuna – 11h

Mallorca x Valencia – 13h30

Sevilla x Rayo Vallecano – 16h

Domingo (8/10):

Villarreal x Las Palmas – 9h

Atlético de Madrid x Real Sociedad – 11h15

Alavés x Betis – 13h30

Celta de Vigo x Getafe – 13h30

Granada x Barcelona – 16h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.