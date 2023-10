Com Arrascaeta, Flamengo embarca para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão

De olho na sequência do Campeonato Brasileiro, o Flamengo embarcou, nesta sexta-feira (6), em direção à São Paulo para disputar a 26ª rodada. Entre os relacionados, o Rubro-Negro terá um reforço importante para o duelo com o Corinthians, sábado (7), às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena. Trata-se do uruguaio Arrascaeta, que fez um trabalho de reforço muscular na coxa esquerda e deve estar entre os titulares.

O elenco comandado pelo interino Mário Jorge embarcou no Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, por volta das 17h (de Brasília). Nesse sentido, a chegada na capital paulistana deve ser no início da noite desta sexta (6). O momento em que o elenco deixou o ônibus e entrou no local não contou com a presença de torcedores.

Com 43 pontos, o Flamengo ocupa, no momento, a quinta colocação, restando doze rodadas para o fim. Apesar da instabilidade com a saída de Jorge Sampaoli e a falta de títulos no ano, o clube negocia com Tite e tem tudo para confirmar o profissional que comandou o Brasil na última edição da Copa do Mundo.

Antes disso, Mário Jorge deve fazer seu último jogo à beira do campo do time profissional. Sendo assim, o treinador terá o reforço do camisa 14, que não atuou nas últimas quatro rodadas do Brasileirão, mas esteve na decisão da Copa do Brasil.

Bruno Henrique, por sua vez, não participou da última atividade, entretanto deve ser titular ao lado de Pedro no ataque rubro-negro.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.