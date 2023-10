Vasco x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (7), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em São Januário, no Rio. O time carioca, que aposta no retrospecto recente jogando em seus domínios contra a equipe paulista, vai em busca dos três pontos para sair do Z4, afinal, é o 17° colocado, com 26 pontos. Por outro lado, o Tricolor do Morumbi, ainda comemorando o título da Copa do Brasil, é o 10°, com 34 pontos.

No primeiro turno, o São Paulo venceu o Vasco por 4 a 2. Os gols da vitória paulista foram de Calleri, Nestor, Beraldo e Juan. O Cruz-maltino, na época, com uma equipe bem diferente da que irá entrar em campo no sábado, era comandado por Maurício Barbieri.

Onde assistir

O SporTV e o Premiere transmitem a partida entre Vasco e São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília).

Como está o Vasco

Apesar da derrota para o Santos na última rodada, o Vasco cresceu de rendimento nos últimos jogos. Antes do jogo contra o Peixe, o time carioca, em quatro jogos, teve três vitórias e um empate. Assim, para voltar a vencer, o técnico Ramón Díaz contará com Jair, após o clube carioca conseguir efeito suspensivo. Em contrapartida, o treinador não contará com o experiente Medel, que cumpre suspensão por expulsão na última rodada.

Como está o São Paulo

Para a partida na Colina, o técnico Dorival Júnior terá Alexandre Pato à disposição. Cortado das últimas três partidas, o atacante foi relacionado e pode começar no time titular, afinal, o atacante Calleri, suspenso, não joga. Além disso, o lateral-direito Rafinha e o zagueiro Beraldo também cumprem suspensão. Nathan e Alan Franco entram em seus lugares.

VASCO X SÃO PAULO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 7/10/2023; 18h30 (de Brasília)

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Bruno Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes; Payet (Gabriel Pec) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz

SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Alisson, Wellington Rato e Lucas; Alexandre Pato (Ruan). Técnico: Dorival Júnior

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC-Fifa)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO-Fifa) e Henri Neu Ribeiro (SC)

VAR: Alonso Ferreira (SC)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook