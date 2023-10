Volante ignora Fluminense e crava: ‘Vamos ganhar porque somos Boca’

Após a classificação do Boca Juniors para a final da Libertadores, o meia Ezequiel Fernández demonstrou total confiança no título da equipe xeneize. Em entrevista ao TyC Sports, da Argentina, o jovem de 21 anos ignorou o Fluminense e afirmou que o time argentino irá erguer a taça apenas por estarem acostumados a disputar finais.

“Isso é um sonho para a gente. Vamos para outra guerra no Rio. Estou muito feliz pelo sacrifício de toda a equipe. Fomos vencedores merecedores e isso é o Boca. Boca está acostumado a jogar finais. Vamos disputar a decisão no Rio e vamos ganhar porque somos Boca”, ressaltou o jogador.

Além disso, o atleta descreveu a emoção de disputar uma final da Copa Libertadores, marcada para o próximo dia 4 de novembro, no Maracanã. Na quinta-feira (5), o Boca Juniors avançou para a final nas penalidades máximas diante do Palmeiras. Sendo assim, a equipe chegou à decisão sem vencer partidas do mata-mata no tempo normal.

“É uma experiência que desejo a todo jogador de futebol, algo que nunca vou me esquecer. Estamos na final e acho que merecemos isso”, revelou.

LEIA MAIS: Guga revela: para Diniz todo dia é 4 de novembro

Decisão histórica no Maracanã

Para a decisão, a equipe argentina não poderá contar com um dos líderes do elenco: Marcos Rojo, que foi expulso no Allianz Parque. Dessa forma, a tendência é que o jovem Valentini, que participou da disputa de pênaltis e estufou a rede, seja o substituto.

O Fluminense chegou à decisão depois de uma virada emocionante sobre o Internacional, no Beira-Rio. O time carioca busca o título inédito em sua história, enquanto os Xeneizes almejam a sétima estrela. Antes disso, os comandados de Fernando Diniz voltam a campo no domingo (8), às 16h, para medir forças com o líder do Brasileirão, Botafogo, no Maracanã.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.