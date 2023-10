Botafogo deve ter três mudanças para enfrentar o Fluminense

Lucio Flavio, técnico interino do Botafogo, deve promover três mudanças na equipe para enfrentar o Fluminense no domingo (8). O principal será o retorno de Tiquinho Soares ao time titular. O homem-gol do Glorioso começou a partida contra o Goiás, na última rodada, ainda com Bruno Lage, entre os reservas.

Aliás, a entrada de Tiquinho no segundo tempo fez com que torcedores criticassem ainda mais a escolha do ex-treinador do clube carioca. Afinal, o camisa 9, em um golaço, garantiu o empate contra o time goiano.

Além da entrada de Tiquinho Soares, quem também retorna ao time titular é o lateral-esquerdo Marçal, que cumpriu suspensão na última rodada. Assim, Hugo fica no banco de reservas. Do outro lado, Di Placido deve retornar para a lateral direita. Na última partida, Tchê Thcê jogou no setor.

Assim, o Botafogo deve enfrentar o Fluminense com: Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas e Tchê Tchê; Júnior Santos, Eduardo e Victor Sá; Tiquinho Soares.

O Botafogo segue na ponta do Campeonato Brasileiro com 52 pontos, com sete de vantagem para o Red Bull Bragantino.

