Jornalista pede demissão da ESPN e aceita proposta da Inglaterra

A jornalista Natalie Gedra pediu demissão da ESPN, após sete anos na emissora. Ela deixou a Disney para ficar exclusiva em um veículo da Inglaterra. O canal ainda não informou se terá um profissional para substituir.

Gedra era considerada uma das melhores correspondentes internacionais da TV Brasileira. Ela estava na ESPN há sete anos. No entanto, no fim de setembro iniciaram as conversas que finalizaram na saída da comunicadora.

O apresentador Luciano Amaral fez uma homenagem a colega na edição do programa desta sexta-feira (6). “Você sempre sempre bem-vinda. Foi uma honra ter você por aqui durante todo esse tempo. Não é um adeus, e sim um até logo”, disse. Ela, no entanto, brincou: “Não me façam chorar ao vivo”.

Natalie ganhou dos fãs o apelido de “Rainha da Premier League” por causa de entrevistas exclusivas e assertividade em informações.

Gedra é figura antiga da TV Brasileira. Ela tem passagens por Band e Rede Globo. Todavia, em 2016 foi contratada para a ESPN e virou correspondente na Premier League.