Fifa apresenta datas projetadas para Copa do Mundo 2030

A Fifa divulgou uma estimativa das datas para a Copa do Mundo de 2030. O documento foi compartilhado com os membros do Conselho da Fifa e agora está disponível ao público. Isso ocorreu após críticas à federação internacional, porque o torneio acontecerá em seis países de três continentes, como foi confirmado na última quarta-feira (4).

Na Copa de 2030, Argentina, Uruguai e Paraguai serão os anfitriões de apenas um jogo cada, conforme o novo modelo anunciado pela Fifa. Isso significa que seis equipes, incluindo esses três países e outras que serão definidas em 2029 após o término das Eliminatórias e o sorteio dos grupos, jogarão partidas na América do Sul como parte das celebrações do Mundial do Centenário. Dessa forma, elas terão que viajar para Portugal, Espanha ou Marrocos, onde ocorrerão os dois últimos jogos da primeira fase em seus respectivos grupos.

A Fifa ainda não tem as datas exatas para a Copa do Mundo de 2030, mas eles elaboraram um esboço para explicar aos membros do Conselho. Dessa maneira, o objetivo é garantir que as equipes que jogarem na América do Sul tenham um período de 12 a 13 dias entre a primeira e a segunda partida. Ou seja, isso dará tempo suficiente para as seleções fazerem a longa viagem entre continentes, descansarem e se prepararem para os jogos.

Veja as datas projetadas pela Fifa:

8/9 de junho de 2030 (sábado e domingo): os três jogos da celebração dos 100 anos da Copa em Montevidéu, Buenos Aires e Assunção. Serão seis seleções em ação.

13 ou 14 de junho de 2030 (quarta e quinta): Cerimônia de abertura da Copa, com os jogos inaugurais nas três sedes principais;

15/16 de junho de 2030 (sábado e domingo): primeiro jogo dos outros times que estarão nos grupos encabeçados por Argentina, Uruguai e Paraguai. Seis seleções em campo;

21/22 de junho de 2030 (sexta e sábado): segunda rodada para todos os times dos grupos de Uruguai, Argentina e Paraguai, 12 seleções em campo;

21 de julho de 2030 (domingo): a final da Copa do Mundo, provavelmente em Madri, na Espanha.

