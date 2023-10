Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

O início da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva o embate entre as duas maiores torcidas do Brasil. De um lado, o Corinthians, que busca se afastar da zona de rebaixamento e ter tranquilidade no fim da temporada. Do outro, o Flamengo, que está nove pontos atrás do líder Botafogo, porém precisa primeiro se estabelecer no G4.

Com 30 pontos, o Timão perdeu na última rodada, de virada, para o rival São Paulo e deu adeus à Copa Sul-Americana ao ser derrotado pelo Fortaleza, no Castelão. Mano Menezes sabe que o elenco precisa reagir, visto que o Vasco, primeiro time do Z4 tem apenas quatro pontos atrás da equipe paulista.

O Rubro-Negro, por sua vez, soma 43 pontos e ocupa, no momento, a quinta colocação. Com o iminente acerto com Tite, a tendência é que essa seja a última partida do interino Mário Jorge no comando do time. Vale lembrar, que o profissional esteve à frente do time sub-20 na conquista do Brasileirão Sub-20, sobre o Palmeiras, em setembro.

Onde assistir

O confronto deste sábado (7) terá a transmissão do SporTV e do Premiere.

Como chega o Corinthians

Com Mano Menezes à beira do campo, o Timão deve entrar em campo com a espinha dorsal, visto que na próxima semana, o campeonato terá uma pausa em virtude da Data Fifa.

O treinador, contudo, não poderá contar com Paulinho, que se recupera de uma lesão no joelho esquerdo. Em maio, o jogador rompeu o ligamento cruzado anterior e só retornará aos gramados na próxima temporada.

Um problema que o comandante terá para a sequência do campeonato é a extensa lista de pendurados. Entre eles, estão Cássio, Lucas Veríssimo, Caetano, Fausto Vera, Matheus Bidu, Maycon, Roni, Guilherme Biro e Ruan Oliveira.

Como chega o Flamengo

Depois de fazer um trabalho de reforço muscular na coxa esquerda, a tendência é que Arrascaeta volte ao time neste sábado (7). Nesse sentido, o uruguaio treinou ao lado de Everton Ribeiro entre os titulares.

Por outro lado, Thiago Maia deve perder a vaga entre os onze e ficar como opção no banco de reservas.

No ataque, Everton Cebolinha chegou a ser testado ao lado de Bruno Henrique, porém também deve ficar no banco. O camisa 27, por sua vez, participou de um planejamento especial de controle de carga, entretanto, deve ser o titular ao lado de Pedro.

CORINTHIANS X FLAMENGO

26ª rodada do Brasileirão Série A

Data e horário: 07/10/2023 às 21h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Bruno Méndez (Fágner), Lucas Veríssimo, Gil e Matheus Bidu; Gabriel Moscardo, Maycon, Matías Rojas, Renato Augusto (Giuliano) e Wesley (Romero); Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

FLAMENGO: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Pedro. Técnico: Mário Jorge

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Wagner Reway (FIFA-PB)

