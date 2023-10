Neymar chega ao Brasil após nascimento da filha

O atacante Neymar está no Brasil. Após o nascimento de sua filha, na madrugada desta sexta-feira, o camisa 10 do Al-Hilal chegou a São Paulo, onde Mavie nasceu. A criança é fruto do relacionamento do jogador com Bruna Biancardi.

De acordo com o jornalista Leo Dias, Neymar chegou ao Brasil na tarde desta sexta. Na sequência, ele se dirigiu à maternidade. A viagem da Arábia Saudita durou cerca de 24 horas.

Neymar e Bruna ainda não se pronunciaram a respeito do nascimento da criança. Mavie será irmã de Davi Lucca, que é o primeiro filho do jogador brasileiro.

O Al-Hilal autorizou a viagem de Neymar, que será desfalque no duelo contra o Al-Akhdoud, neste sábado, pelo Campeonato Saudita. O camisa 10 agora só voltará a jogar pelo clube após a Data Fifa, no fim do mês.

Mavie nasceu no São Luiz Star, uma maternidade de luxo em São Paulo. Entre as regalias do local, estão garçons, chefes de cozinha, adega e marca de grife para os lençóis. A diária no hospital chega a custar R$ 12 mil.

