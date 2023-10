O Fluminense garantiu a vaga na final da Copa Rio Sub-20 ao vencer o Vasco na disputa de pênaltis, no Estádio Vale das Laranjeiras, em Xerém. Um dos destaques da equipe foi João Neto, artilheiro da competição com quatro gols, que balançou a rede na ida e na volta. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, o Tricolor derrotou o rival por 4 a 2 nas penalidades máximas, e o atacante foi certeiro em sua cobrança.

“Felizmente, pude ajudar a equipe, na ida e na volta, marcando gols e convertendo a cobrança de pênalti, mas, sem meus companheiros, não teria conseguido. Somos um grupo, sempre juntos, o que mostra nossa evolução no segundo semestre. Agora é continuar trabalhando firme, porque Deus abençoa quem trabalha”, declarou.

De acordo com João Neto, a virada heroica da equipe profissional na semifinal da Copa Libertadores serviu de inspiração para os Moleques de Xerém conquistarem a classificação.

LEIA MAIS: Guga revela: para Diniz todo dia é 4 de novembro

“Temos que tirar como exemplo o profissional, ser mesmo o Time de Guerreiros. Eles conseguiram uma virada histórica lá no Sul e serviram de inspiração para nós, mostrando que não podemos nos abater em nenhum momento do jogo. Estava difícil, mas acreditamos até o fim. Graças a Deus, fomos coroados, mas não paramos por aqui. Vamos seguir a preparação para o próximo jogo para tentar chegar a mais uma final”, disse.

Final da Copa Rio Sub-20

A decisão da Copa Rio Sub-20 será entre Fluminense e Botafogo. Dessa forma, os Clássicos Vovôs estão inicialmente marcados para os dias 11 e 18 de outubro (quarta-feira). Os mandos de campo dos confrontos serão sorteados ainda nesta sexta-feira (06/10) pela FERJ.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.