Manchester United x Brentford: escalações e onde assistir

Manchester United e Brentford se enfrentam neste sábado, às 11h, em Old Trafford, em partida válida pela 8ª rodada da Premier League. Os Red Devils não fazem um grande início de temporada e precisa dar uma resposta em casa para seus torcedores. O duelo terá transmissão ao vivo no streaming da Star+.

O Manchester United vive um início de temporada difícil. Eles recentemente perderam em casa na Champions League, sofrendo uma derrota de 3 a 2 para o Galatasaray da Turquia. Na Premier League, a situação não é diferente, com apenas três vitórias em sete jogos, a equipe está no 10º lugar com nove pontos. Além disso, os Red Devils também tiveram duas derrotas no Old Trafford.

O técnico Erik ten Hag provavelmente vai escalar Antony no time titular novamente, após o brasileiro ter sido afastado devido a investigações sobre violência doméstica. Por outro lado, Lisandro Martínez está lesionado e deve ficar fora do time pelo resto do ano. Jadon Sancho também está fora da equipe devido a problemas disciplinares.

Ao mesmo tempo, o técnico Erik ten Hag segue sem poder contar com Diallo, Shaw, Wan-Bissaka, Reguillon e Malacia, todos lesionados.

Como chega o Brentford?

Por outro lado, o Brentford também não está indo bem na Premier League. Eles não vencem um jogo desde agosto, quando derrotaram o Fulham por 3 a 0 no segundo compromisso da equipe na competição. Assim, em sete rodadas, o Brentford tem apenas uma vitória, quatro empates e duas derrotas. No duelo mais recente, eles empataram por 1 a 1 fora de casa contra o Nottingham Forest e aparecem em 14º lugar com sete pontos.

Assim como os donos da casa, o Brentford também terá que superar alguns desfalques. Dessa maneira, Mee, Damsgaard, Dasilva, Schade e Baptiste, todos lesionados, estão fora da partida deste sábado.

Manchester United x Brentford

8ª rodada da Premier League

Data e horário: Sábado 07/10/2023, às 11h (de Brasília)

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Manchester United: Onana; Dalot, Varane, Evans e Amrabat; Casemiro e Mount; Antony, Bruno Fernandes e Rashford; Hojlund. Técnico: Erik ten Hag

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Pinnock e Hickey; Jensen, Norgaard e Janelt; Mbeumo, Maupay e Wissa. Técnico: Thomas Frank

Árbitro: Andy Madley

Assistentes: Harry Lennard e Nick Hopton

VAR: Peter Bankes

Onde assistir: Star+

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.