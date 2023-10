Bitello se destaca e tem bom início no Dínamo Moscou

Recém-chegado ao futebol russo, o meia-atacante Bitello tem conquistado o carinho dos torcedores do Dínamo Moscou. O jogador de 23 anos chegou à equipe do Leste Europeu no fim da janela de transferências e mostrou que precisou de pouco tempo para se adaptar.

Até o momento, o ex-Grêmio entrou em campo cinco vezes pela equipe da capital. Ele marcou dois gols e deu uma assistência no novo clube. O brasileiro celebrou o bom momento e falou sobre a adaptação.

“Todos sabem da dificuldade que é se adaptar a uma nova realidade, e graças a Deus estou me adaptando muito rápido. Desde quando cheguei no clube fui bem recebido pela comissão, por todos os jogadores e todas as outras pessoas que trabalham dentro do clube. Estou muito feliz com essa nova oportunidade em minha vida e feliz por estar ajudando meus companheiros de alguma forma durante as partidas”, declarou Bitello.

O Dínamo Moscou comprou o jogador junto ao Grêmio por 10 milhões de euros (cerca R$ 52 milhões). Bitello assinou contrato de cinco temporadas, válido até 2028 com o novo clube.

