Por renovação, Arana pede elenco forte ao Atlético de olho na Copa

O Atlético já iniciou as conversas para a renovação de contrato ocm Guilherme Arana. Embora o vínculo encerre apenas em dezembro de 2024, o risco de perder o jogador sem qualquer lucro dentro de um ano faz o clube mineiro adiantar oas tratativas. O lateral-esquerdo pode permanecer, contudo pede garantias.

Entre os principais pedidos de Arana está a manutenção de um elenco forte. O Atlético tem um dos principais times do futebol brasileiro, embora sua posição no Campeonato Brasileiro não aponte para isso. No entanto, Galo tem uma das principais folhas de pagamento no país, e a tendência é a de reforçar o grupo para a próxima temporada. Aliás, nas reuniões que as partes já tiveram, o Atlético ofereceu as garantias pedidas pelo atleta.

E é exatamente isso que deseja o jogador. O pensamento de Arana é que o Galo mantenha um elenco forte para disputar títulos. Além disso, considerando a parte individual, o lateral acredita que renderá ainda mais com um bom elenco e, assim, sonhar novamente com a Copa do Mundo.

Ao renovar com o Galo, Arana terá uma valorização salarial. Isso, todavia, não é novidade para os homens que comandam o futebol atleticano.

Lateral do Atlético interessa a Flamengo e Corinthians

Arana é atualmente um dos grandes nomes do futebol brasileiro. E isso faz grandes clubes se interessarem por seu futebol. Entre eles, Flamengo e Corinthians.

Os cariocas, aliás, já pensam em substituto para Filipe Luís. Assim, a briga por posição seria com Ayrton Lucas, que viveu grande fase em 2023. Os paulistas, por outro lado, já sabem que não terão Fábio Santos na próxcima temporada.

Arana foi chamado para a Seleção Brasileira na vaga de Caio Henrique, do Mônaco, desconvocado por causa de uma entorse no joelho. O lateral atleticano quase disputou a Copa do Mundo do Qatar. Ele estava no grupo, mas sofreu grave lesão ligamentar no joelho esquerdo às vésperas da convocação e ficou fora da lista.