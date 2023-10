Após classificação, Diniz deve poupar peças no clássico com o Botafogo

Com uma virada épica, o Fluminense garantiu a vaga na decisão da Copa Libertadores pela segunda vez em sua história. Contudo, antes de enfrentar o Boca Juniors, o Tricolor terá pela frente a sequência do Campeonato Brasileiro e pretende não deixar o G4 distanciar. Para isso, Fernando Diniz sinalizou na última atividade que deve poupar alguns jogadores, que estão mais desgastados. Entre eles, estão Felipe Melo, Marcelo e Paulo Henrique Ganso.

Neste sábado (7), o elenco ainda fará mais uma atividade antes de medir forças com o Glorioso, no dia seguinte, às 16h, no Maracanã. Caso se confirmem as mudanças, a tendência é que o comandante mande a campo Marlon, Diogo Barbosa e John Kennedy. A informação é do ‘ge’.

O último foi essencial no triunfo sobre o Internacional, no Beira-Rio, porém iniciou no banco de reservas e pode voltar a ser titular diante do líder do Brasileirão. A diferença entre ambas as equipes na classificação é de 11 pontos, no momento, restando doze rodadas para o fim.

Trio teve problemas físicos

Apesar do foco ser na decisão, o Fluminense tem que permanecer no G6 para carimbar a vaga na próxima edição da Libertadores, caso não vença a final do dia 4 de novembro. Os três jogadores experientes tiveram alguns problemas físicos nas últimas semanas. O defensor, por exemplo, sentiu dores no joelho no jogo de ida contra o Colorado.

Antes da semifinal da Libertadores, o camisa 10 chegou a ficar de fora da equipe e teve dores no joelho diante do Olímpia, no Paraguai, pelas quartas de finais. Marcelo, por sua vez, teve dores na perna, porém ficou até o fim da batalha no Beira-Rio.