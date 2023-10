Santos anuncia patrocínio pontual para camisa

O Santos anunciou nesta sexta-feira um acordo com a empresa Joli. A rede de lojas de material de construção vai patrocinar o Peixe, expondo sua marca na camisa alvinegra nas próximas quatro rodadas do Brasileirão.

A marca da empresa ficará exposta na barra traseira da camisa, abaixo do número dos jogadores. A estreia será já no próximo domingo, contra o Palmeiras. Além disso, a Joli estará com o Peixe nos duelos contra Red Bull Bragantino, Internacional e Coritiba.

O espaço estava vaga desde o fim do mês de setembro. O clube era patrocinado pela Corr Plastik, mas o contrato chegou ao fim. Sem renovar, o clube paulista foi ao mercado em busca de uma nova parceria.

Esta será a segunda vez que a Joli patrocinará o Peixe. Em 2015, também de maneira pontual, a empresa estampou sua marca no uniforme do Santos nas finais do Campeonato Paulista, diante do Santos.

Santos e Palmeiras se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo vai acontecer Arena Barueri. O Allianz Parque, casa palmeirense, está cedido para shows.

