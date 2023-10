Marcelo esboça Santos com Kevyson, Nonato e Morelos

O técnico Marcelo Fernandes ensaiou nesta sexta-feira uma possível escalação do Santos para o clássico deste fim de semana, contra o Palmeiras. O comandante, devido a algumas ausências por suspensão, terá que fazer mudanças no time titular. Algumas delas, portanto, já se tornaram visíveis após o treino desta sexta-feira (6).

Sem Dodô, Lucas Lima e Soteldo, Marcelo Fernandes deverá promover as entradas de Kevyson, Nonato e Morelos, respectivamente. O lateral-esquerdo, o meia e o atacante são os nomes mais prováveis no onze principal para o clássico, que será importante para as pretensões do Santos de se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão.

Além dos reforços supracitados, o time também não poderá contar com o atacante Mendoza, que segue lesionado. Atualmente em 15° lugar na tabela de classificação, o Peixe tem 27 pontos. Com Marcelo Fernandes efetivado, o Santos tenta a vitória para não correr riscos de voltar à degola. A bola rola às 16h deste domingo, no Allianz Parque.

