Enfim, 777 conclui pagamento de R$ 110 milhões ao Vasco

Nesta sexta-feira (6), a 777 Partners concluiu o pagamento de R$ 110 milhões ao Vasco da Gama. Assim, conclui-se a novela que se estendeu por mais de um mês, prazo em que a empresa atrasou o aporte previamente acertado. Este pagamento aconteceu em remessas enviadas entre esta quinta e sexta. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Lucas Pedrosa, do SBT.

Com o acerto, a 777 não corre mais o risco de perder o comando sobre o futebol do Vasco. Esta era uma condição prevista caso a empresa mantivesse a inadimplência. As remessas foram pagas o longo de 24 horas: uma de R$ 36 milhões, outra de R$ 38 milhões e uma última de R$ 39 milhões.

Anteriormente, a 777 já adiantara um valor de R$ 16 milhões ao Vasco, durante a janela de transferências. Dessa forma, teria que pagar os R$ 110 milhões restantes para chegar à quantia de R$ 126 milhões. O dinheiro deverá cair na conta da SAF vascaína até o começo da próxima semana.

Em 2024, haverá outro pagamento, previsto também para setembro, a exemplo do quitado agora. Ele será no valor de R$ 240 milhões.

