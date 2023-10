Corinthians vence Colo-Colo no sufoco em sua estreia na Libertadores Feminina

O Corinthians sofreu mais do que esperava, porém venceu o Colo-Colo por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (6/10), em sua estreia na Libertadores Feminina. As chilenas fizeram marcação no campo ofensivo durante praticamente toda a partida, o que dificultou a armação de jogadas das brasileiras, e levou perigo em arremates de fora da área.

Contudo, as Brabas do Timão corrigiram as falhas no intervalo e retornaram mais ajustadas. Assim, chegaram ao gol do triunfo no Estádio Metropolitano de Techo, na Colômbia. Gabi Portilho foi derrubada na área, e Millene converteu a cobrança para dar números finais ao placar.

As alvinegras voltam a campo na segunda-feira, às 19h30 (de Brasília) diante do Always Ready pela segunda rodada da fase de grupos. Considerado o mais fraco da chave, o time boliviano estreou com derrota por 3 a 1 para o Libertad Limpeño (PAR).

