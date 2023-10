Inter de Milão x Bologna: Onde assistir, escalações, arbitragem

Líder do Campeonato Italiano, a Inter de Milão recebe, às 10h (de Brasília), o Bologna, pela oitava rodada da competição. O time tem 18 pontos, o mesmo do Milan, mas saldo muito superior (16 a 7). Porém, não pode tropeçar, ou pode perder a ponta (os milanistas também jogam neste sábado, às 15h45 contra o Genoa). O Bologna é o décimo colocado, com oito pontos, mas está invicto há oito jogos. Dessa forma, espera surpreender o favorito.

Onde assistir

Os canais ESPN3 e Star+ transmitem a partir das 10h (de Brasília).

Como está a Inter de Milão

O treinador Inzaghi segue sem Arnautovic, em reta final de recuperação da lesão muscular. Em compensação, o colombiano Cuadrado, um curinga no esquema do treinador, está 100% fisicamente e provavelmente iniciará a partida. O destaque da Inter mais uma vez deve ser o setor ofensivo, onde brilha Lautaro Martinez, que marcou os quatro gols no 4 a 0 inteista sobre a Salernitana na rodada passadae é o artilheiro da competição.

Como está o Bologna

O treinador Thiago Motta (ex-apoiador, brasileiro, mas naturalizado italiano) esta coçando a cabeça para armar o Bologna. Não bastasse as ausências de Stefan Posch e Soumaoro, ele perdeu para a partida o zagueiro colombiano Lucumí. Dessa forma, tudo indica que Motta escalará um time muito cauteloso, apostando na qualidade de um time que levou apenas quatro gol. É o segundo menos vazado do Italiano, atrás apenas da Inter (com três).

Jogos da 8ª rodada do Italiano

Sexta-feira (6/10)

Empoli 0x0 Udinese

Lecce 1×1 Sassuolo

Sábado (7/10)

Inter x Bologna – 10h

Juventus x Torino – 13h

Genoa x Milan – 15h45

Domingo (8/10)

Monza x Salernitana – 7h30

Lazio x Atalanta – 10h

Frosinone x Verona – 10h

Cagliari x Roma – 13h

Napoli x Fiorentina – 15h45

