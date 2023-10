Série C: seis times definem últimas três vagas para Segundona; confira situação

A Série C do Campeonato Brasileiro chega neste fim de semana à sua última rodada com seis equipes na luta pelo acesso para a Segunda Divisão. São Bernardo-SP, São José-RS, Operário-PR, Amazonas-AM, Paysandu-PA e Volta Redonda-RJ definem as últimas três vagas. Isso porque o Brusque já se classificou, e o Botafogo-PB está eliminado e apenas cumpre tabela.

Pelo Grupo B do quadrangular, o Brusque é o único que já assegurou presença na Série B e também já está na decisão da Terceirona. Com 12 pontos, os catarinenses não podem ser mais alcançados. São Bernardo e São José-RS disputam praticamente a última vaga da chave, já que o Operário-PR, embora tenha chances remotas, só pode chegar a sete pontos e precisa golear, além de não depender apenas de seu resultado.

Leia mais notícias de Futebol Brasileiro

Classificação: Brusque, 12 pontos; São Bernardo; 7; São José, 5; Operário, 4.

Jogos da sexta rodada (domingo 8/10 – 16h, de Brasília): Operário x São Bernardo – Estádio Germano Kruger; Brusque x São José-RS – Estádio Augusto Bauer.

Já pelo Grupo C, três clubes brigam por duas vagas – apenas o Botafogo-PB não tem mais chances. O Paysandu lidera com dez pontos, mas pode ser superado pelo Amazonas, segundo colocado, com nove. O Volta Redonda aparece em terceiro na tabela e tem chances, embora não dependa apenas de si. Tudo ficou para a última rodada.

Classificação: Paysandu, 10 pontos; Amazonas; 9; Volta Redonda, 7; Botafogo-PB, 3.

Jogos da sexta rodada (sábado 7/10 – 18h, de Brasília): Amazonas x Botafogo-PB – Arena da Amazônia; Volta Redonda x Paysandu – Estádio Raulino de Oliveira.

O Papão precisava apenas de um ponto nas duas últimas rodadas. Contudo, a derrota para o Amazonas por 2 a 1 frustrou a torcida paraense que lotou o Mangueirão no fim de semana passado. Mas o time bicolor ainda precisa de um só ponto diante do Voltaço para confirmar sua vaga, que pode chegar até mesmo com derrota. Afinal, tem dois de saldo contra -2 do rival. Assim, para não conseguir o acesso, terá de perder por ao menos dois gols de diferença.

Para o time do Rio de Janeiro, ainda resta uma outr alternativa: vencer o Paysandu e torcedor por derrota do Amazonas, que, também neste sábado, joga por um simples empate contra o eliminado Botafogo-PB para disputar a Série B-2024.

O adversário do Brusque na final da terceira Divisão será o adversário que terminar na liderança do Grupo C.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.