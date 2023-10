Atlético-GO vence o Ituano e segue próximo do G4

Na noite desta sexta-feira (6), o Atlético-GO venceu o Ituano por 1 a 0, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Assim, o Dragão permanece próximo do G4, na quinta colocação, com 53 pontos. Entretanto, seus adversários estão acima ainda jogarão na rodada.

Apesar do bom resultado para a equipe da casa, o jogo foi complicado e o Ituano até começou melhor. Logo aos cinco minutos, teve um pênalti marcado a seu favor. Diego Quirino bateu, mas o goleiro Ronaldo defendeu. Mesmo assim, os paulistas seguiram em cima, com o time da casa melhorando só a partir da metade do primeiro tempo.

Pouco antes do intervalo, o Dragão conseguiu marcar o seu gol. Depois de muito pressionar, o volante Baralhas bateu firme de perna esquerda e fez 1 a 0. O jogo, então, ficou ainda mais aberto e com chances de gols em ambos lados. O Ituano até teve a oportunidade de empatar o jogo no finzinho, mas um chute do lateral Mário Sérgio bateu caprichosamente na trave, confirmando a vitória do Atlético-GO.

Também nesta sexta-feira, o CRB venceu o Ceará por 2 a 0, em Maceió. Com 48 pontos, os alagoanos estão na oitava posição e têm chances mais reduzidas de brigar pelo acesso.

Jogos da 31ª rodada

Terça-feira (3/10)

Mirassol 2×0 Londrina

Quinta-feira (5/10)

Chapecoense 0x0 ABC

Sexta-feira (6/10)

Atlético-GO 1×0 Ituano

CRB 2×0 Ceará – 21h30

Sábado (7/10)

Tombense x Juventude – 15h30

Botafogo-SP x Avaí – 17h

Sampaio Corrêa x Novorizontino – 17h

Guarani x Vila Nova-GO – 18h

Domingo (8/10)

Criciúma x Vitória – 18h30

Segunda-feira (9/10)

Sport x Ponte Preta – 20h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.