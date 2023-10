Guarani recebe o Vila Nova em busca da vice-liderança

Neste sábado (7), Guarani e Vila Nova dão continuidade à 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em casa, no Brinco de Ouro, o Bugre luta para subir ainda mais na tabela de classificação. Afinal, está com 53 pontos, na quarta colocação. Mas, se vencer, tem chances de acabar a rodada em segundo.

Em casa, o Guarani tem a terceira melhor campanha da competição. Assim, a equipe tenta fazer a valer a sua vantagem como mandante, também para dar continuidade ao viés de subida que vem obtendo na Série B. O time venceu quatro de seus últimos cinco jogos e vem de triunfo sobre o Novorizontino.

Por outro lado, o Vila Nova não vem muito bem: sem vencer há três partidas, o time soma 47 pontos. Matematicamente, portanto, ainda tem chances de subir. Mas esta poderá ser sua última oportunidade, já que ocupa atualmente a décima colocação. Só uma vitória em Campinas poderá manter, de forma realista, o sonho da voltar à primeira divisão.

Também neste sábado, o Juventude visita o Tombense (15h30), enquanto Botafogo-SP e Avaí se enfrentam às 17h, no mesmo horário de Sampaio Corrêa x Novorizontino.

Jogos da 31ª rodada

Terça-feira (3/10)

Mirassol 2×0 Londrina

Quinta-feira (5/10)

Chapecoense 0x0 ABC

Sexta-feira (6/10)

Atlético-GO 1×0 Ituano

CRB 2×0 Ceará

Sábado (7/10)

Tombense x Juventude – 15h30

Botafogo-SP x Avaí – 17h

Sampaio Corrêa x Novorizontino – 17h

Guarani x Vila Nova-GO – 18h

Domingo (8/10)

Criciúma x Vitória – 18h30

Segunda-feira (9/10)

Sport x Ponte Preta – 20h

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.