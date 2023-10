Flamengo tem bom retrospecto na Neo Química contra o Corinthians; relembre

Em meio à negociação com Tite, o Flamengo volta a campo neste sábado (7), às 21h (de Brasília), para medir forças com o Corinthians, na Neo Química Arena. Para o confronto, válido pelo Brasileirão, a equipe terá o comando do interino Mário Jorge e o possível retorno de Arrascaeta. Apesar de ser o visitante, o Rubro-Negro aposta no bom retrospecto na casa corintiana para retornar ao G4 e manter a “freguesia” do adversário.

Desde 2014, ano de inauguração do estádio, foram doze duelos entre as duas maiores torcidas do Brasil. Nesse sentido, o Rubro-Negro já soma cinco vitórias, contra quatro dos donos da casa, e três empates. Antes de 2018, o Timão estava invicto no confronto em sua Arena, entretanto, a partir de 2018, a equipe carioca virou esse cenário.

Nos quatro primeiros duelos, o Corinthians foi implacável e teve três vitórias e um empate. No ano seguinte ao titulo Brasileiro, em 2016, os donos da casa foram avassaladores na etapa final e com dois de Romero, Guilherme e Rildo, golearam por 4 a 0. Com o triunfo, chegaram a encostar no rival Palmeiras, porém de nada adiantou, pois o Alviverde ficou com a taça naquela temporada.

Primeiro triunfo rubro-negro

Depois de quatro jogos sem vencer em Itaquera, o Flamengo, enfim, teve seu primeiro triunfo no estádio do Corinthians. Essa vitória aconteceu em 5 de outubro de 2018, com direito a grande atuação de Lucas Paquetá, que atualmente defende as cores do West Ham, da Inglaterra.

O meio-campista estava em uma partida inspirada e estufou a rede em duas oportunidades, enquanto Renê complementou a vitória. Com o resultado, na ocasião, o Rubro-Negro chegava ao terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, que foi vencido pelo Palmeiras no fim do ano.

Goleada no ano do octa

Em 2020, o Flamengo vinha de uma temporada praticamente perfeita, sob a batuta de Jorge Jesus. O comandante, no entanto, optou por deixar a equipe e retornar ao futebol português. Assim, o time oscilou durante o campeonato e só confirmou o título na última rodada, mesmo perdendo para o São Paulo. Antes de Rogério Ceni acertar com o clube, Domènec Torrent comandou a maior goleada do time carioca na Neo Química Arena.

Com gols de Natan, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Diego Ribas, a equipe da Gávea não tomou conhecimento do Timão e saiu de campo com 5 a 1 no placar. Gil, que deve ser titular no duelo deste sábado (7), descontou para a equipe paulista, que na época tinha o técnico Vagner Mancini à beira do campo.

Dupla entrosada e decisiva

Na temporada passada, Flamengo e Corinthians se encontraram duas vezes (quatro jogos) nas competições eliminatórias. Pelas quartas de finais da Copa Libertadores, os comandados de Dorival Júnior fizeram um jogo sólido e trouxeram para o Rio de Janeiro uma boa vantagem. Na Neo Química Arena, a dupla Arrascaeta e Gabigol estufou a rede e encaminhou a classificação com uma vitória por 2 a 0.

No jogo de volta, diante de mais de 68 mil torcedores no Maracanã, coube a Pedro empurrar a bola para o fundo da meta de Cássio e garantir a vaga. Na sequência, a Copa Libertadores de 2022 ficou entre dois times rubro-negros: Flamengo e Athletico-PR. A decisão foi em Guayaquil, no Equador, e a estrela de Gabigol brilhou mais uma vez, com o gol decisivo do tricampeonato.

Emoção até o fim

Em 2022, os adversários também protagonizaram a decisão da Copa do Brasil. O jogo de ida foi justamente na Neo Química Arena, entretanto os times não conseguiram tirar o zero do placar. Dessa forma, nenhuma das equipes tinham vantagem e tudo foi decidido no Rio de Janeiro.

No Maracanã, o herói do título rubro-negro foi totalmente improvável, mas esbanjava carisma e determinação. Depois do empate por 1 a 1 no tempo normal, Mateus Vital e Fágner desperdiçaram suas cobranças e complicaram a vida do Corinthians. Por fim, Rodinei bateu o pênalti que colocou a faixa de tetracampeão no peito de jogadores e torcedores do Flamengo.

Palco de Copa e Olimpíadas

A Neo Química Arena foi inaugurada em 10 de maio de 2014. Na ocasião, o Corinthians levou a campo uma série de ex-jogadores, que fizeram história pelo clube. Com isso, o primeiro gol foi do ídolo Roberto Rivellino, de pênalti. Por outro lado, oito dias depois, a equipe paulista atuou em seu primeiro jogo oficial na Arena e saiu de campo com uma derrota para o Figueirense, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

De lá para cá, o estádio foi palco da abertura da Copa do Mundo de 2014, quando a seleção brasileira, então comandada por Luiz Felipe Scolari, derrotou a Croácia por 3 a 1. Além disso, a casa corintiana também esteve em outras duas competições importantes entre seleções: as Olimpíadas de 2016 e a Copa América e 2019, ambas sediadas pelo Brasil

Jogos entre Corinthians e Flamengo na Neo Química

25/10/2015 – Corinthians 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

3/06/2016 – Corinthians 4 x 0 Flamengo (Brasileirão)

30/07/2017 – Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

26/09/2018 – Corinthians 2 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

5/10/2018 – Corinthians 0 x 3 Flamengo (Brasileirão)

15/05/2019 – Corinthians 0 x 1 Flamengo (Copa do Brasil)

21/07/2019 – Corinthians 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

18/10/2020 – Corinthians 1 x 5 Flamengo (Brasileirão)

1/08/2021 – Corinthians 1 x 3 Flamengo (Brasileirão)

10/07/2022 – Corinthians 1 x 0 Flamengo (Brasileirão)

2/08/2022 – Corinthians 0 x 2 Flamengo (Libertadores)

12/10/2022 – Corinthians 0 x 0 Flamengo (Copa do Brasil)

