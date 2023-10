Portal espanhol revela interesse do Corinthians e mais três clubes em Diego Costa

A dois meses do fim da temporada, o mercado de transferências começa a ficar agitado, e Diego Costa é a bola da vez, de acordo com a imprensa espanhola. O Corinthians já teria demonstrado interesse no atacante do Botafogo, assim como três clubes espanhóis: Valencia, Rayo Vallecano e Almería. Ele tem passaporte do país e jogou quatro anos no Atlético de Madrid.

A informação é do portal ‘todosfichajes.com’, que é especializado em transferências internacionais. Diego tem 34 anos e assinou contrato com o Alvinegro apenas até dezembro. Uma possível renovação poderá ser discutida, de acordo com o rendimento nas últimas rodadas do Brasileirão.

Até aqui, o camisa 19 marcou dois gols, ambos na vitória sobre o Bahia, em agosto. No jogo passado, o empate com o Goiás, ele e Tiquinho Soares atuaram juntos pela primeira vez, no segundo tempo. Para o clássico contra o Fluminense, neste domingo, a tendência é que Diego comece no banco. Afinal, a nova comissão técnica, liderada por Lucio Flavio, vai escalar o artilheiro do Brasileirão desde o início.

