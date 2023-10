Lewandowski desfalca Barcelona e Xavi lamenta a ausência

O Barcelona entra em campo, contra o Granada, neste domingo (8), às 16h, no horário de Brasília, sem a presença de Robert Lewandowski. Afinal, o camisa 9 do time catalão sofreu entorse no tornozelo esquerdo, durante a vitória por 1 a 0 sobre o Porto, pela Champions League. Esta será a primeira partida na temporada em que os espanhóis não poderão contar com o seu principal atacante.

“A nossa ideia não muda sem Lewandowski, mas para o rival, pode mudar algo porque é um jogador diferenciado, que gera medo e respeito. Ele prende os adversários, obriga os rivais a se fixarem nele. Vamos tentar fazer com que quem jogue ali de 9 faça bem a função, porém é difícil suprir a ausência de um craque de renome mundial. Uma baixa muito sensível, nosso goleador, um líder. Mas temos alternativas”, afirmou o técnico Xavi.

A lesão do centroavante de 35 anos preocupa o Barcelona de olho no jogo contra o Real Madrid, no dia 28 de outubro. Aliás, será o primeiro “El Clássico” da atual temporada europeia. No entanto, existe a chance de ele estar presente, ao menos, como opção para os 90 minutos. O artilheiro, por sinal, também deve perder as próximas partidas da Polônia pelas Eliminatórias da Eurocopa 2024, diante de Ilhas Faroé e Moldávia.

