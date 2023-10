Richarlison perde gols, mas Tottenham vence e assume a ponta

Richarlison segue a sua via-crúcis no Tottenham. Neste sábado (7/10), diante do Luton Town, o titular da Seleção Brasileira mais uma vez começou como titular. Afinal, a aposta do técnico Ange Postecoglou para o ataque do Spurs com a saída de Kane para o Bayern mais uma vez passou em branco. Pior: perdeu dois gols feitos. Acabou substituído no segundo tempo. Dessa forma, apenas viu do banco o seu time bater o rival. Micky van de Ven fez o gol que definiu o 1 a 0 no placar.

Richarlison segue pouco eficaz: apenas um gol em sete rodadas. Bem menos do que os oito de Haaland, do City ou mesmo seis de seu companheiro de Spurs, o sul-coreano Son. O Tottenham foi aos 20 pontos, assumindo provisoriamente a liderança. Mas pode perder a liderança para City ou Arsenal (que se enfrentam neste domingo).

Legião Brasileira

Além do “Pombo”, outro brazuca em campo foi o lateral-direito Emerson Royal. Começou no banco, mas entrou durante o segundo tempo. O Luton não tem brasileiro.

Richarlison não balança a rede

O jogo mal começou e Richarlison, após cruzamento da direita, apareceu para finalizar. O goleiro estava batido, mas o atacante pegou de canela e a bola saiu. Logo depois, o brasileiro recebeu pela esquerda, entrou na área e bateu rasteiro e cruzado. O goleiro Kaminski salvou com o pé. Perder duas chances tão claras fez Richarlison sair um pouco do jogo, sem participar de lances de grande destaque. O Tottenham teve pelo menos outas duas chances, mas sem sucesso. E ainda viu Bissouma ser expulso por simulação de falta.

Triunfo do Spurs na reta final

No segundo tempo Richarlison saiu para a entrada de Hojbjerg. Mesmo com menos um em campo, o Spurs era melhor e logo aos sete minutos abriu o placar. Maddison fez ótima jogada e tocou para Micky van de Ven bater e fazer 1 a 0. O Tottenham passou pelo menos mais dez minutos em cima. Contudo, o Luton, com vantagem numérica, aos poucos foi equilibrando. E até assustou o gol de Vicario. Mas o time visitante segurou a vitória que assegurou a liderança provisória.

Jogos da 8ª rodada inglesa

Sábado (7/10)

Luton Town 0x1 Tottenham

Fulham x Sheffield United – 10h

Burnley x Chelsea – 11h

Manchester United x Brentford – 10h

Everton x Bournemouth -11h

Crystal Palace x Nottingham Forest – 13h30

Domingo (8/10)

Brighton x Liverpool – 10h

West Ham x Newcastle – 10h

Wolverhampton x Aston Villa – 10h

Arsenal x Manchester City – 12h30