Goleiro do Boca Juniors fala sobre final da Libertadores: ‘Metade do Maracanã é nosso’

Sergio Romero teve atuação decisiva para ajudar o Boca Juniors a chegar na sonhada final da Libertadores. Aliás, o ex-goleiro da seleção argentina foi muito bem nas cobranças de pênaltis, defendendo as batidas de Raphael Veiga e Gustavo Gómez. Na saída de campo do Allianz Parque, o jogador concedeu entrevista ao Diário Olé e comentou sobre a decisão de 4 de novembro, no Maracanã.

“No Rio, metade do estádio vai ser nosso. Será um grande dia”, disse o experiente arqueiro.

Boca Juniors tem desafio

Por sinal, a equipe de Buenos Aires terá uma dura e difícil tarefa na Cidade Maravilhosa. Isso porque o Tricolor está invicto atuando em casa na atual edição do torneio sul-americano. Na fase de grupos, bateu, o The Strongest-BOL por 1 a 0, River Plate-ARG por 5 a 1 e ficou no 1 a 1 com o Sporting Cristal-PER. Já no mata-mata, ganhou do Argentinos Juniors-ARG por 2 a 0, do Olimpia-PAR, pelo mesmo placar, e um novo empate com o Internacional, desta vez, em 2 a 2.

O Fluminense tenta conquistar o seu primeiro título de Libertadores na história. Aliás, final da competição no Maracanã não traz boas recordações aos torcedores, já que em 2008, o time viu a LDU-EQU levar a melhor nas penalidades e sair do Rio com a taça. No entanto, o cenário agora é diferente e o estádio não será totalmente composto por cariocas. A Conmebol vai dividir a carga de ingressos entre as duas torcidas envolvidas, assim como nas últimas decisões.

