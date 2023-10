Lautaro marca, mas a Inter de Milão só empata com Bologna

A Inter de Milão ficou apenas no empate, em casa, no Giuseppe Meazza neste sábado (7/10), com o Bologna: 2 a 2. O jogo foi pela oitava rodada do Italiano e mostrou que o time visitante, mesmo apenas no meio da tabela, tem jogo consistente e é mentalmente forte. Afinal, levou dois gols antes dos 15 minutos, mas arrancou o empate equilibrando o jogo. E finalizando tanto quanto o rival bem mais poderoso. A Inter marcou com Acerbi e Lautaro Martínez, este fazendo um golaço chegando ao seu décimo gol, artilheiro disparado, com dez tentos. Mas Orsolini e Zirkzee (também num golaço) deixaram tudo igual.

A Inter vai aos 19 pontos, mas pode perder a ponta para o Milan, que tem 18 e ainda joga na rodada. O Bologna tem apenas 11 pontos, em oitavo lugar, mas soma o seu oitavo jogo de invencibilidade.

Inter de Milão na frente e gol de Lautaro

Apesar de levar um susto num ataque do Bologna, a Inter foi bem melhor nos primeiros 15 minutos, muito objetiva no ataque e saindo na frente aos 11 minutos, com Acerbi escorando escanteio da esquerda. Dois minutos depois, Lautaro recebeu na entrada da área e mandou uma bomba fazendo um golaço, o seu décimo no Italiano. Contudo, aos, aos 19 Lautaro fez pênalti em Ferguson. O juiz não marcou, mas o VAR confirmou a penalidade, bem cobrada por Orsolini. Este gol recolocou o Bologna no jogo e o time visitante conseguiu equilibrar o jogo. Prova disso foram os números do primeiro tempo: a Inter teve 59% de posse, mas o mesmo em finalizações (cinco).

Bologna busca o empate

O panorama do fim do primeiro tempo se repetiu no início da etapa final: Inter com a bola, mas o Bologna sempre buscando contra-ataques para finalizar. E, aos sete minutos o time visitante empatou. O atacante holandês Zirkzee recebeu um lançamento e foi perfeito: dominou a bola, girou na marcação e bateu de fora da área rasteiro no contrapé de Sommer. Mais um golaço na partida. A Inter buscou a vitória. Teve um gol bem anulado de Alexis Sánchez e outro com o recém-convocado por Fernando Diniz, Carlos Augusto. Mas o placar não foi mais alterado.

Jogos da 8ª rodada do Italiano

Sexta-feira (6/10)

Empoli 0x0 Udinese

Lecce 1×1 Sassuolo

Sábado (7/10)

Inter 2×2 Bologna

Juventus x Torino – 13h

Genoa x Milan – 15h45

Domingo (8/10)

Monza x Salernitana – 7h30

Lazio x Atalanta – 10h

Frosinone x Verona – 10h

Cagliari x Roma – 13h

Napoli x Fiorentina – 15h45

