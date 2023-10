Em jogo de viradas, Dortmund derrota Union Berlin, pelo Alemão

O Borussia Dortmund, neste sábado (7/10), jogando em casa, no Signal Duna Park, sofreu, mas venceu o Union Berlin, em jogo de viradas, por 4 a 2. O jogo foi pela sétima rodada do Campeonato Alemão e levou o time da casa aos 17 pontos, em segundo lugar (a ponta é do Stuttgart, com 18). Mas ainda pode perder a posição tanto para o Leverkusen (16 pontos) quanto para o Bayern (14), que ainda jogam na rodada. O Union, que faz temporada ruim, tem seis pontos, em 13º lugar. Alías, somando jogos do Alemão e da Champions, o time chega à setima derrota seguida.

Os gols foram de Fullkrug, Schlotterberg, Brandt e Ryerson. Gosens e Bonucci, contra, marcaram para o Union Berlin. Brandt, alías, foi o cara do jogo. Afinal, entrou no intervalo, quando o time perdia por 2 a 1, e colocou fogo no jogo.

O jogo começou com bola na rede. Bem parecidos. Aos sete, Fullkrug aproveitou escanteio da esquerda e fez 1 a 0. Primeiro cabeceou. Mas reve sobra e ele, caindo, mandou para a rede. Contudo, dois minutos depois, o Union empatou quando Gosens, escorou escanteio da esquerda. O time visitante, que teve um gol de Kral bem anulado, virou num tento de pênalti de Bonucci, aos 31.

Dortmund vira no segundo tempo

A virada veio no segundo tempo. Aos quatro, Schlotterberg chutou e o goleiro Rannow não chegou na bola. Era o empate. Aos nove, após boa trama coletiva, Brandt recebeu na área pela direita e marcou belo gol.

O alívio do Dortmund só veio mesmo aos 25 minutos, quando o Dortmund chegou ao quarto gol num chute de fora da área de Ryerson, aproveitando uma rebatida de Rannow de fora da área. Gosens tentou cortar e matou o seu goleiro. Mas o juiz deu o gol para Ryerson. Dessa forma, com o 4 a 2, o Dortmund administrou o jogo. Mas teve chances de ampliar. Ao Union, o lamento por mais uma derrota.

Jogos pela 7ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (6/10)

Borussia M’Gladbach 2×2 Mainz

Sábado (7/10)

RB Leipzig 0x0 Bochum

Stuttgart 3×1 Wolfsburg

Borussia Dortmund 4×2 Union Berlin

Augsburg 1×2 Darmstadt

Werder Bremen x Hoffenheim – 13h30

Domingo (8/10)

Leverkusen x Colônia – 10h30

Bayern x Freiburg – 12h30

Eintracht x Heidenheim – 14h30

